«Барселона» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Барселона»

Каталонцы лидируют в своем квартете. Правда, 9 набранных очков имеет еще и «Порту», так что отчетный поединок для «Барсы» может стать определяющим.

Команда Хави в предыдущем туре группового этапа Лиги чемпионов уступила донецкому «Шахтеру» (0:1). Так что терять очки теперь не следует…

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В своем предыдущем поединке команда «Барселона» не сумела победить. Ничья с неудобным «Райо Вальекано» (1:1) явно не прибавила позитива.

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В кадровом плане у каталонцев не все благополучно. Травмирован основной голкипер Марк-Андре Тер-Штеген, и это не пройдет бесследно.

И уж очевидно, каталонцы постараются как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Роберт Левандовский и его партнеры явно будут заточены на атаку.

«Порту»

Португальцы пока вторые в группе. Между тем, за пресловутую путевку в плей-офф стамбульцам еще предстоит пободаться с «горняками».

С атакой у команды относительный порядок. В четырех матчах Лиги чемпионов забито 9 мячей. А вот пропустили «драконы» всего трижды.

В своем последнем поединке «Порту» добыл уверенную викторию. «Драконы» в Кубке Португалии разгромили «Монталегре» (4:0).

Действующая серия из трех побед кряду явно окрылит гостей. Да почему бы не воспользоваться проблемами каталонцев?!

Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. «Драконы» уж точно не собираются сдаваться на милость фаворита.

Cтавка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают — 1.51.

На викторию «Порту» дают — 6.89, ничья оценена — в 4.78.

Португальцы способны удивить, и наверняка постараются воспользоваться проблемами соперника .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Порту». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.89. Еще вариант для ставки — Победа «Порту» в 1 тайме за 6.05.

Для остальных — более умеренный прогноз.