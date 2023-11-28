«Барселона»
Каталонцы лидируют в своем квартете. Правда, 9 набранных очков имеет еще и «Порту», так что отчетный поединок для «Барсы» может стать определяющим.
Команда Хави в предыдущем туре группового этапа Лиги чемпионов уступила донецкому «Шахтеру» (0:1). Так что терять очки теперь не следует…
Коэффициенты матча Барселона — Порту
В своем предыдущем поединке команда «Барселона» не сумела победить. Ничья с неудобным «Райо Вальекано» (1:1) явно не прибавила позитива.
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В кадровом плане у каталонцев не все благополучно. Травмирован основной голкипер Марк-Андре Тер-Штеген, и это не пройдет бесследно.
И уж очевидно, каталонцы постараются как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Роберт Левандовский и его партнеры явно будут заточены на атаку.
«Порту»
Португальцы пока вторые в группе. Между тем, за пресловутую путевку в плей-офф стамбульцам еще предстоит пободаться с «горняками».
С атакой у команды относительный порядок. В четырех матчах Лиги чемпионов забито 9 мячей. А вот пропустили «драконы» всего трижды.
В своем последнем поединке «Порту» добыл уверенную викторию. «Драконы» в Кубке Португалии разгромили «Монталегре» (4:0).
Действующая серия из трех побед кряду явно окрылит гостей. Да почему бы не воспользоваться проблемами каталонцев?!
Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. «Драконы» уж точно не собираются сдаваться на милость фаворита.
Cтавка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают — 1.51.
На викторию «Порту» дают — 6.89, ничья оценена — в 4.78.
Португальцы способны удивить, и
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Порту». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.89. Еще вариант для ставки — Победа «Порту» в 1 тайме за 6.05.
Для остальных — более умеренный прогноз.