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    Очередная осечка каталонцев?

    «Барселона» — «Порту». Дерзкая ставка за 6.89 на матч Лиги чемпионов 28 ноября 2023 года

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    Роберт Левандовский
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 28 Ноября 2023 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Порту Порту
  • Порту
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    «Барселона»

    Каталонцы лидируют в своем квартете. Правда, 9 набранных очков имеет еще и «Порту», так что отчетный поединок для «Барсы» может стать определяющим.

    Команда Хави в предыдущем туре группового этапа Лиги чемпионов уступила донецкому «Шахтеру» (0:1). Так что терять очки теперь не следует…

    Коэффициенты матча Барселона — Порту

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    В своем предыдущем поединке команда «Барселона» не сумела победить. Ничья с неудобным «Райо Вальекано» (1:1) явно не прибавила позитива.

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    В кадровом плане у каталонцев не все благополучно. Травмирован основной голкипер Марк-Андре Тер-Штеген, и это не пройдет бесследно.

    И уж очевидно, каталонцы постараются как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Роберт Левандовский и его партнеры явно будут заточены на атаку.

    «Порту»

    Португальцы пока вторые в группе. Между тем, за пресловутую путевку в плей-офф стамбульцам еще предстоит пободаться с «горняками».

    С атакой у команды относительный порядок. В четырех матчах Лиги чемпионов забито 9 мячей. А вот пропустили «драконы» всего трижды.

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    • В своем последнем поединке «Порту» добыл уверенную викторию. «Драконы» в Кубке Португалии разгромили «Монталегре» (4:0).

    Действующая серия из трех побед кряду явно окрылит гостей. Да почему бы не воспользоваться проблемами каталонцев?!

    Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. «Драконы» уж точно не собираются сдаваться на милость фаворита.

    Cтавка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают — 1.51.

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    На викторию «Порту» дают — 6.89, ничья оценена — в 4.78.

    Португальцы способны удивить, и наверняка постараются воспользоваться проблемами соперника.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Порту». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.89. Еще вариант для ставки — Победа «Порту» в 1 тайме за 6.05.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Барселона» — «Порту»: прогноз, ставка (6.89), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на футбол. Очередная осечка каталонцев?
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