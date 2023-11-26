«Страсбург» — «Марсель»: счет матча 1:1, обзор голов

поделили очки (1:1) в матче 13-го тура французской Лиги 1.

Первый гол забили хозяева уже на 6-й минуте встречи. Нападающий «Страсбурга» Эмануэль Эмега получил передачу в штрафную и красиво пробил по ворота. У голкипера не было шансов отразить удар.

На 27-й минуте «Марсель» смог сравнять счет. Защитник команды Джонатан Клаусс со средней дистанции пробил по воротам и попал точно в правый угол рядом со штангой.

Футбол. Франция. Лига 1 Страсбург — Марсель 1:1 Голы: 1:0 Эмануэль Эмегха (6'), 1:1 Жонатан Клосс (27') Страсбург: Матц Зельс, Фредерик Гильберт, Жерзино Ньямси, Лука Перрен, Томас Делаин (Эдуард Соболь, 83'), Исмаэль Дукуре, Джуниор Мванга (Ибраима Сиссоко, 84'), Анжело Габриэл, Кевин Гамейро, Эмануэль Эмегха (Лебо Мотиба, 69'), Diarra Mouhamadou (Moise Sahi Dion, 84') Марсель: Пау Лопес, Ренан Лоди, Леонардо Балерди, Шансель Мбемба, Жонатан Клосс, Хоакин Корреа (Исмаила Сарр, 56'), Амин Арит (Аззедин Унаи, 69'), Жордан Верету, Жоффрей Кондогбиа, Витор Карвалью (Пьер-Эмерик Обамеянг, 69'), Илиман Ндиайе (Билал Надир, 84') Предупреждения: Ренан Лоди (54'), Дилан Баква (89'), Жордан Верету (90 + 1')

После этого матча «Страсбург» занимает 12-е место в таблице Лиги 1 (13 очков), а «Марсель» — на 9-й позиции (14).