ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ман Сити» — «Ливерпуль»«Ливерпуль» сдержал «Ман Сити». Борьба за титул АПЛ принимает новый оборот
  • 00:54
    • Гол Гризманна помог «Атлетико» победить «Мальорку» в матче Примеры
  • 00:44
    • «Милан» одержал минимальную победу над «Фиорентиной» в матче Серии А
  • 22:26
    • Гол Хаверца обеспечил «Арсеналу» гостевую победу над «Брентфордом»
  • 22:02
    • «Спартак» обыграл «Балтику»
  • 20:00
    • СКА по буллитам победил «Торпедо»
    Все новости спорта

    «Страсбург» сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги 1

    «Страсбург» — «Марсель»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Марсель Страсбург
    «Страсбург» и «Марсель» поделили очки (1:1) в матче 13-го тура французской Лиги 1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Первый гол забили хозяева уже на 6-й минуте встречи. Нападающий «Страсбурга» Эмануэль Эмега получил передачу в штрафную и красиво пробил по ворота. У голкипера не было шансов отразить удар.

    На 27-й минуте «Марсель» смог сравнять счет. Защитник команды Джонатан Клаусс со средней дистанции пробил по воротам и попал точно в правый угол рядом со штангой.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Страсбург — Марсель 1:1
    Голы: 1:0 Эмануэль Эмегха (6'), 1:1 Жонатан Клосс (27') Страсбург: Матц Зельс, Фредерик Гильберт, Жерзино Ньямси, Лука Перрен, Томас Делаин (Эдуард Соболь, 83'), Исмаэль Дукуре, Джуниор Мванга (Ибраима Сиссоко, 84'), Анжело Габриэл, Кевин Гамейро, Эмануэль Эмегха (Лебо Мотиба, 69'), Diarra Mouhamadou (Moise Sahi Dion, 84') Марсель: Пау Лопес, Ренан Лоди, Леонардо Балерди, Шансель Мбемба, Жонатан Клосс, Хоакин Корреа (Исмаила Сарр, 56'), Амин Арит (Аззедин Унаи, 69'), Жордан Верету, Жоффрей Кондогбиа, Витор Карвалью (Пьер-Эмерик Обамеянг, 69'), Илиман Ндиайе (Билал Надир, 84') Предупреждения: Ренан Лоди (54'), Дилан Баква (89'), Жордан Верету (90 + 1')

    После этого матча «Страсбург» занимает 12-е место в таблице Лиги 1 (13 очков), а «Марсель» — на 9-й позиции (14).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Ювентус» и «Интер» определить сильнейшего?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • «Урал» не будет отсиживаться в обороне
  • «Урал» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Шпоры» будут сильнее бирмингемцев
  • «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 20:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кадис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры