Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата» Фото: globallookpress.com
«Оренбург»: Кеняйкин, Гогличидзе, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьев, Мансилья.
Запасные: Ходанович, Малых, Полуяхтов, Хотулев, Титков, Оганесян, Ковалев, Михайлов, Башич, Марин, Гюрлюк, Куэро.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Бериша, Ковачев, Камило, Агаларов.
Запасные: Опарин, Ташаев, Семенов, Быстров, Волков, Камилов, Харин, Гбамбле.
Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 12:00 по мск.