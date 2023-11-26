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    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата»

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    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата» на матч 16-го тура РПЛ. Они выглядят следующим образом:

    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата»
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    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата»

    «Оренбург»: Кеняйкин, Гогличидзе, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьев, Мансилья.

    Запасные: Ходанович, Малых, Полуяхтов, Хотулев, Титков, Оганесян, Ковалев, Михайлов, Башич, Марин, Гюрлюк, Куэро.

    «Ахмат»: Шелия, Уциев, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Бериша, Ковачев, Камило, Агаларов.

    Запасные: Опарин, Ташаев, Семенов, Быстров, Волков, Камилов, Харин, Гбамбле.

    Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 12:00 по мск.

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