Матч Россия — Куба войдет в Книгу рекордов России

В Книге рекордов России зафиксируют матч против Кубы как игру, в которой отличились голами максимальное количество футболистов.
Ворота кубинской сборной поразили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.
Ранее в этом году сборная России провела матчи с Ираком (2:0), Камеруном (1:0), Ираном (1:1), олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), Катаром (1:1) и Кенией (2:2).
Напомним, сборная России в марте может сыграть с Буркина-Фасо.