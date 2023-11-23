Гравина высказался об уходе Манчини с поста главного тренера сборной Италии

Президент Федерации футбола Италиирассказал, как отреагировал на уходс поста главного тренера национальной команды. Специалист возглавил сборную Саудовской Аравии.

«Выбор Манчини разочаровал меня не на спортивном, а на человеческом уровне. Я чувствовал себя преданным, потому что испытывал чистые чувства к Роберто, которого всегда считал другом.

Его уход стал для меня раной, которую я изо всех сил пытаюсь залечить», — приводит слова Гравины Football Italia.

Напомним, что Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 год. В августе этого года специалист стал гланым тренером сборной Саудовской Аравии.

Под руководством Манчини сборная Италии стала чемпионом Европы в 2020 году.