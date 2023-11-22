Кривцов о дебюте за сборную России: Он получился особенным для меня

Полузащитники сборной Россииподелился эмоциями после дебюта за национальную команду в товарищеском матче против Кубы (8:0).

«Конечно, дебют особенный для меня, первый раз получилось доехать в сборную. Классные ощущения, прекрасное настроение. Работа с Валерием Георгиевичем (Карпиным) является новым опытом, новый тренер, новые требования, это прекрасный тренер.

Что-то новое для себя, конечно, открыл. Ничем особым в общении не удивил, достаточно хороший тренер. Общение с легионерами? Хорошо со всеми футболистами общались, для себя много нового узнал, но об этом не скажу», — приводит слова Кривцова ТАСС.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей за «Краснодар» в РПЛ и не отметился результативными действиями.

В матче со сборной Кубы Кривцов вышел на 46-й минуте и отличился одним забитым голом.