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    Сборная России забила 8 безответных мячей Кубе в товарищеском матче

    Россия — Куба: счет матча 8:0, обзор голов

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    Сборная России одержала победу над командой Кубы (8:0) в товарищеском матче, прошедшем в Волгограде.

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    Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Обляков покатил в штрафную налево Головину, тот сделал обратную передачу, с которой Иван в касание отправил мяч в сетку.

    На 30-й минуте Головин с левого фланга покатил в центр на Обляковаа, полузащитник ЦСКА в касание вернул мяч 17-му номеру россиян, который с правой ноги точно пробил в нижний угол под ногой Аросарены.

    Спустя четыре минуты Головин запрессинговал Аросарену, ошибся вратарь в передаче, Чалов подхватил мяч и покатил на Антона Миранчука, который спокойно пробил в правый нижний угол.

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    На 55-й минуте Солдатенков в центре поля выиграл воздух и сделал пас на Чалова, Фёдор увидел подключившегося Сильянова и скинул ему мяч, а Александр из позиции форварда расстрелял Аросарену.

    На 66-й минуте Мостовой накрыл прессингом защитника, он сделал слабый пас на голкипера, Аросарена успел к мячу, но покатил точно на Соболева, который не промахнулся по пустым воротам.

    Спустя две минуты Волков отдал на ход открывшемуся Мостовому, Андрей от лицевой прострелил в центр штрафной, где никем не прикрытый Пруцев отправил шестой мяч в сетку ворот Аросарены.

    На 74-й минуте Мостовой покатил на Кривцова в штрафную, Никита подработал мяч и с достаточно острого угла точно пробил под перекладину.

    А через еще 4 минуты Соболев оказал давление на голкипера кубинцев, отобрал мяч и сделал прострельный пас на дальний угол вратарской, где одинокий Мостовой не промахнулся по пустым воротам.

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