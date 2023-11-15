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    Стало известно, в какую сумму «Барселоне» обойдется подписание Феликса и Канселу

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    «Барселона» надеется выкупить права на атакующего полузащитника Жоау Феликса и защитника Жоау Канселу.

    Жоау Феликс и Жоау Канселу
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    Жоау Феликс и Жоау Канселу

    Феликс перешел в «Барсу» минувшим летом на правах аренды из мадридского «Атлетико», а Канселу — из «Манчестер Сити».

    По информации журналиста испанского издания Marca Луиса Рохо, подписание двух португальцев обойдется каталонскому клубу в 100 миллионов евро.

    При этом большую часть этой суммы — около 70 миллионов евро — придется заплатить за Феликса.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Феликса и Канселу в 50 миллионов евро.

    В текущем сезоне Феликс провел в чемпионате Испании 10 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. В активе Канселу два гола и результативный пас в 10 играх.

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