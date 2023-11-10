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    «Заря» проиграла «Маккаби» Тель-Авив в Лиге конференций

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    В матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций «Заря» встречалась с «Маккаби» из Тель-Авива. Украинский клуб уступил со счетом 1:3.

    Лига конференций
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    Лига конференций

    В составе победителей голы забили Деррик Люккассен и Дор Перец (дубль).

    Футбол. Лига конференций. Группа B
    Заря — Маккаби Т-А 1:3
    Голы: 0:1 Деррик Люккассен (7'), 0:2 Дор Перец (26'), 0:3 Дор Перец (43'), 1:3 Даниил Алефиренко (74') Заря: Никита Турбаевский, Олег Данченко, Игорь Снурницын, Денис Нагнойный (Венделл, 87'), Игорь Кирюханцев (Вячеслав Чурко, 90'), Арсений Батагов, Петар Мичин (Викентий Волошин, 66'), Александр Яцык, Эдуардо Герреро (Игорь Горбач, 46'), Жордан, Денис Антюх (Даниил Алефиренко, 66') Маккаби Т-А: Орландо Москера, Рой Ревиво (Дор Тургеман, 72'), Энрик Саборит, Деррик Люккассен, Эран Захави (Ошер Давида, 90'), Дан Битон (Нир Биттон, 65'), Габи Каниховски, Йорис ван Оверем (Эйял Голаса, 73'), Дор Перец, Милсон (Идо Шахар, 90'), Авишай Коэн Предупреждения: Игорь Снурницын (49'), Деррик Люккассен (56'), Авишай Коэн (87')

    В параллельной встрече группы В играли «Гент» и «Брейдаблик». Матч закончился со счетом 3:2 в пользу бельгийского клуба.

    Футбол. Лига конференций. Группа B
    Брейдаблик — Гент 2:3
    Голы: 0:1 Гифт Орбан (6'), 1:1 Джейсон Дади Сванторссон (16'), 2:1 Джейсон Дади Сванторссон (18'), 2:2 Гифт Орбан (пенальти) (54'), 2:3 Гифт Орбан (69') Брейдаблик: Антон Ари Эйнарссон, Хёскульдур Гюннлёйхссон, Дамир Муминович, Виктор Эрн Маргейрссон, Андри-Рафн Йеоман (Клеминт Ольсен, 78'), Давид Ингварссон, Антон Лойи Лудвикссон, Гисли Эйолфссон, Виктор Карл Эйнарссон (Александер Хельги Сигурдарсон, 83'), Джейсон Дади Сванторссон, Кристинн Стейндорссон (Кристофер Кристинссон, 83') Гент: Поль Нарди, Цуёси Ватанабэ, Брайан Агбор (Арчи Браун, 51'), Омри Гандельман, Свен Кумс (Жюльен де Сарт, 46'), Питер Геркенс (Джордан Торунарига, 83'), Матисс Самуаз, Уго Кейперс (Тарик Тиссудали, 68'), Гифт Орбан, Малик Мартен Фофана (Хён Сок Хон, 68'), Nurio Fortuna Предупреждения: Андри-Рафн Йеоман (52'), Nurio Fortuna (60'), Гисли Эйолфссон (61'), Арчи Браун (68'), Жюльен де Сарт (90 + 2')

    Лидирует в квартете «Гент» (10). Далее в таблице расположились «Маккаби» (6), «Заря» (4) и «Брейдаблик» (0).

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