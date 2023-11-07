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    «Хетафе» в меньшинстве одолел «Кадис»

    «Хетафе» — «Кадис»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В рамках матча 12-го тура испанской Примеры «Хетафе» переиграл «Кадис» со счетом 1:0.

    «Хетафе»
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    «Хетафе»

    Судьбу противостояния решил точный удар Борхи Майкорала на 76-й минуте.

    Отметим, что с 44-й минуты «Хетафе» играл в меньшинстве из-за удаления Джене.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Кадис 1:0
    Гол: 1:0 Борха Майораль (76') Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес, Гастон Альварес, Омар Альдерете, Диего Рико Сальгуэро, Хосе Кармона, Даконам Ортега Дьене, Неманья Максимович, Мэйсон Гринвуд (Хуан Иглесиас, 86'), Борха Майораль (Хуанми Латаса, 89'), Хайме Мата (Луис Милья, 46') Кадис: Херемиас Ледесма, Лукас Пирес, Виктор Чуст, Исаак Карселен, Рубен Алькарас (Гонсало Эскаланте, 62'), Роминиг Куаме (Альваро Негредо, 84'), Роберт Наварро (Алекс Фернандес, 46'), Крис Рамос (Максимилиано Гомес, 75'), Рохер Марти (Серхио Гвардиола, 75'), Дарвин Мачис, Хавьер Эрнандес Предупреждения: Даконам Ортега Дьене (13'), Омар Альдерете (23'), Даконам Ортега Дьене (44'), Рубен Алькарас (45 + 5'), Карлос Аленья (57'), Дамиан Суарес (59'), Мэйсон Гринвуд (66'), Гастон Альварес (89')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Победа позволила «Хетафе» набрать 15 очков и подняться на 11-е место в турнирной таблице. У «Кадиса» 10 баллов и 16-я строчка.

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