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    Кечинов о матче «Локомотив» — «Спартак»: Дерби — всегда непредсказуемо, шансы 50 на 50

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    Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 14-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «красно-белыми».

    Артем Дзюба — нападающий «Локомотива»
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    Артем Дзюба — нападающий «Локомотива»

    «В предстоящем дерби "Локомотив" — "Спартак" фаворита нет. Красно-белых нехило лихорадит, "Локо" тоже довольно нестабильно выступает в последнее время. Но, я уверен, нас ожидает очень жаркое дерби.

    Дзюба против "Спартак" — это всегда интересно! У Артёма будет сумасшедшей настрой на игру, как и у Максима Глушенкова. Дерби — это всегда непредсказуемый матч. Завтра шансы у двух команд 50 на 50», — сказал Кечинов Чемпионату.

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    • Напомним, что матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 5-го ноября в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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