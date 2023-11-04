Кечинов о матче «Локомотив» — «Спартак»: Дерби — всегда непредсказуемо, шансы 50 на 50

Экс-полузащитниквысказался о предстоящем матче 14-го тура российской Премьер-лиги междуи «красно-белыми».

«В предстоящем дерби "Локомотив" — "Спартак" фаворита нет. Красно-белых нехило лихорадит, "Локо" тоже довольно нестабильно выступает в последнее время. Но, я уверен, нас ожидает очень жаркое дерби.

Дзюба против "Спартак" — это всегда интересно! У Артёма будет сумасшедшей настрой на игру, как и у Максима Глушенкова. Дерби — это всегда непредсказуемый матч. Завтра шансы у двух команд 50 на 50», — сказал Кечинов Чемпионату.

Напомним, что матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 5-го ноября в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.