Гендиректор «Балтики» поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

«‎Ещё перед началом жеребьёвки было понятно, что лёгких игр на этой стадии Кубка у нас в любом случае не будет.

Мы все знаем силу "‎Локомотива"‎. Но сделаем всё, чтобы пройти в следующую стадию турнира»‎, — приводит слова Волженкина ТАСС.

Напомним, что в результате жеребьевки Кубка России на четвертьфинальные матчи «Балтика» сыграет с «Локомотивом». Остальные пары:

«Оренбург» — «Спартак»;

«Ростов» — ЦСКА;

«Динамо» — «Зенит».

Матчи четвертьфиналов Кубка России пройдут дома и на выезде. Первые встречи запланированы на 28-30 ноября, в то время как ответные — на 12-14 марта 2024 года.