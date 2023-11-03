Гендиректор «Балтики» поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Сергей Игнашевич — главный тренер «Балтики» Фото: globallookpress.com
«Ещё перед началом жеребьёвки было понятно, что лёгких игр на этой стадии Кубка у нас в любом случае не будет.
Мы все знаем силу "Локомотива". Но сделаем всё, чтобы пройти в следующую стадию турнира», — приводит слова Волженкина ТАСС.
Напомним, что в результате жеребьевки Кубка России на четвертьфинальные матчи «Балтика» сыграет с «Локомотивом». Остальные пары:
«Оренбург» — «Спартак»;
«Ростов» — ЦСКА;
«Динамо» — «Зенит».
Матчи четвертьфиналов Кубка России пройдут дома и на выезде. Первые встречи запланированы на 28-30 ноября, в то время как ответные — на 12-14 марта 2024 года.