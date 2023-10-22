«Барселона» — «Атлетик»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на центральный матч 10-го тура между «Барселоной» и «Ателтиком» Бильбао.

«Барселона»

: тер Штеген, Канселу, Бальде, Мартинес, Кристенсен, Гюндоган, Гави, Ромеу, Феликс, Фермин Лопес, Ферран Торрес.

«Атлетик»

: Унаи Симон, Берчиче, Паредес, Вивиан, де Маркос, Дани Гарсия, Эррера, Н. Уильямс, Сансет, И. Уильямс, Гурусета.

Левандовски, Кунде, Де Йонг, Педри, Рафинья пропускают матч из-за травм.

Игра между этими соперниками начнется 22 октября, 22:00 (мск). Следить за ходом поединка можно тут. Ознакомиться с прогнозом от наших экспертов по этой ссылке.

Сейчас «Барселона» располагается на четвертом месте с 21 очком, «Атлетик» идет на две строчки ниже с 17 очками.