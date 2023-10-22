«Барселона» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 10-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 22 октября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Коллектив из Барселоны набрал 21 очко по итогам первых девяти туров. «Блаугранас» отлично стартовали в новом сезоне Примеры, не проиграв ни одной игры. Они выиграли шесть матчей и трижды сыграли вничью. Каталонцы смогли 21 раз поразить ворота соперника и десять раз пропустили в свои.

Таким образом, «сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на три пункта и на один балл — от второй «Жироны». Команда из столицы Каталонии остается одной из фаворитов на победу в Примере.

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Также «Барселона» провела уже два матча в новом сезоне Лиги чемпионов. Подопечные Хави на выезде справились португальским «Порту» (1:0), а до этого на своем поле барселонцы без проблем переиграли бельгийский «Антверпен» (5:0). Также в группе находится украинский «Шахтер», которым команда встретится 25 октября.

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В последней игре команда из одноименного города на выезде сыграла вничью с «Гранадой» (2:2), а до этого в родных стенах переиграла «Севилью» (1:0) и в гостях поделила очки в противостоянии с «Мальоркой» (2:2). Перед этим же «Барселона» добыла пять побед подряд.

«Атлетик»

Команда из Бильбао также довольно неплохо стартовала в текущем сезоне. По итогам первых девяти матчей в активе коллектива пять побед, две ничьи и два поражения. Баски смогли забить 16 мячей, а в свои ворота пропустили только 9.

В итоге сейчас «Атлетик» имеет в своем активе 17 очков. Подопечные Эрнесто Вальверде располагаются на пятой строчке в турнирной таблице испанской Примеры. Они на семь пунктов отстают от лидирующего «Реала» и только на четыре от своего соперника — «Барселоны».

В последней игре баскская команда в родных стенах разгромила «Альмерию» (3:0), а до этого на выезде крупно уступила «Реалу Сосьедад» (0:3). Перед этим была домашняя ничья с «Хетафе» (2:2), а также виктории в поединках с «Алавесом» (2:0) и «Кадисом» (3:0).

В прошлом сезоне «Атлетик» занял итоговое восьмое место в турнирной таблице и остался без еврокубков. Думается, что в этом команда сделает все, чтобы финишировать выше и таки пробиться в европейские турниры на следующий сезон.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Барселоны» предлагают поставить за 1.70.

На викторию «Атлетика» дают 5.20, ничья оценена в 4.10.

Сделаем ставку на то, что «Барселона» сможет добыть победу в этой игре.

Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.