Зуев: Горжусь вызовом в сборную Казахстана и рад играть за нее

Экс-игрок «Спартака» и молодежной сборной Россииподелился своими чувствами после вызова в сборную, где его новая команда победила(2:1).

«Рад вызову в национальную команду Казахстана! Это моя историческая родина, и я горд защищать честь страны. К сожалению, не удалось дебютировать, но впереди долгий путь, надеюсь, что удастся сделать это в ближайших матчах. Главное, что команда набрала очки.

Бактиёра поздравляю с новым достижением. Спасибо за вашу поддержку. Надеюсь, что в ноябре получится порадовать всех наших болельщиков», — написал Зуев в своей социальной сети.

В настоящее время Александр Зуев выступает за сербскую команду «ИМТ Белград», куда перешел летом на правах свободного агента.