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    Зуев: Горжусь вызовом в сборную Казахстана и рад играть за нее

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    Экс-игрок «Спартака» и молодежной сборной России Александр Зуев поделился своими чувствами после вызова в сборную Казахстана, где его новая команда победила Финляндию (2:1).

    Александр Зуев
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    Александр Зуев

    «Рад вызову в национальную команду Казахстана! Это моя историческая родина, и я горд защищать честь страны. К сожалению, не удалось дебютировать, но впереди долгий путь, надеюсь, что удастся сделать это в ближайших матчах. Главное, что команда набрала очки.

    Бактиёра поздравляю с новым достижением. Спасибо за вашу поддержку. Надеюсь, что в ноябре получится порадовать всех наших болельщиков», — написал Зуев в своей социальной сети.

    В настоящее время Александр Зуев выступает за сербскую команду «ИМТ Белград», куда перешел летом на правах свободного агента.

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