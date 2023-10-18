Бывший гендиректор «Спартака» заявил, что Соболев ищет повод расторгнуть контракт с клубом

Бывший генеральный директорподелился мнением о конфликте нападающего «красно-белых»с главным тренером

«Очередная солдатская мера относительно Соболева. Есть условия контракта, порядок в команде, который должен выполняться футболистами. Если Абаскаль отпустит ситуацию с Соболевым, то можно потерять всю команду.

Думаю, там более глубокий конфликт и сторона Соболева уже ищет повод, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке, чтобы зимой сменить клуб», — приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

Ранее появилась информация о том, что Соболев был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака» из-за нарушения дисциплины.

В нынешнем сезоне форвард провел 9 матчей в РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.