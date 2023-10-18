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    Бывший гендиректор «Спартака» заявил, что Соболев ищет повод расторгнуть контракт с клубом

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о конфликте нападающего «красно-белых» Александра Соболева с главным тренером Гильермо Абаскалем.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Очередная солдатская мера относительно Соболева. Есть условия контракта, порядок в команде, который должен выполняться футболистами. Если Абаскаль отпустит ситуацию с Соболевым, то можно потерять всю команду.

    Думаю, там более глубокий конфликт и сторона Соболева уже ищет повод, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке, чтобы зимой сменить клуб», — приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

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    • Ранее появилась информация о том, что Соболев был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака» из-за нарушения дисциплины.

    В нынешнем сезоне форвард провел 9 матчей в РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

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