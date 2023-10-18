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    «Химки» обыграли «Уфу» в 1/16 финала Кубка России

    «Химки» — «Уфа»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В 1/16 финала Кубка России играли «Химки» и «Уфа». Хозяева добились победы со счетом 1:0.

    Наставник «Химок» Андрей Талалаев
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    Наставник «Химок» Андрей Талалаев

    Единственный гол был забит на 44-й минуте. С пенальти отличился Хетаг Хосонов.

    Футбол. Россия. Кубок
    Химки — Уфа 1:0
    Гол: 1:0 Хетаг Хосонов (пенальти) (41') Химки: Антон Митрюшкин, Олег Исаенко, Сергей Терехов, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Лео Андраде, Бутта Магомедов, Амир Мохаммад, Кирилл Панченко, Илья Садыгов, Varatynov S. Уфа: Олег Баклов, Артём Самсонов, Артём Голубев, Алихан Шаваев, Gurenko A., Karpov V., Khleborodov I., Lyakh A., Pasevich R., Perchenok A., Tenyaev A. Предупреждения: Илья Молтенинов (54'), Артём Голубев (71'), Арсен Адамов (76'), Lyakh A. (77'), Илья Молтенинов (84'), (85')

    «Химки» возглавляет Андрей Талалаев. В прошлом сезоне команда выступала в РПЛ, но не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе.

    Календарь и таблица РПЛ

    Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

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