«Химки» — «Уфа»: счет матча 1:0, обзор голов

В 1/16 финала Кубка России играли. Хозяева добились победы со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 44-й минуте. С пенальти отличился Хетаг Хосонов.

Футбол. Россия. Кубок Химки — Уфа 1:0 Гол: 1:0 Хетаг Хосонов (пенальти) (41') Химки: Антон Митрюшкин, Олег Исаенко, Сергей Терехов, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Лео Андраде, Бутта Магомедов, Амир Мохаммад, Кирилл Панченко, Илья Садыгов, Varatynov S. Уфа: Олег Баклов, Артём Самсонов, Артём Голубев, Алихан Шаваев, Gurenko A., Karpov V., Khleborodov I., Lyakh A., Pasevich R., Perchenok A., Tenyaev A. Предупреждения: Илья Молтенинов (54'), Артём Голубев (71'), Арсен Адамов (76'), Lyakh A. (77'), Илья Молтенинов (84'), (85')

«Химки» возглавляет Андрей Талалаев. В прошлом сезоне команда выступала в РПЛ, но не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе.

Календарь и таблица РПЛ

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.