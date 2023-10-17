Убийца шведских болельщиков скончался от огнестрельного ранения

Террорист, застреливший двух болельщиков сборной, умер от огнестрельного ранения при задержании полицией, сообщает DH Les Sports.

Мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в реанимацию.

«По нашей информации, полиция нейтрализовала человека при задержании. Речь может идти о подозреваемом в совершении теракта в понедельник вечером, Абдельсалеме Л.», — отмечают журналисты бельгийского издания.

Ранее сообщалось, что во время операции по задержанию преступник получил ранение в грудь.

Вечером 16 октября стало известно, что два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Инцидент произошел примерно за полтора часа до начала матча в 5 км от стадиона. По данным AP, в полиции подтвердили, что двое застреленных — граждане Швеции.

Напомним, матч Бельгия — Швеция не будет доигран в ближайшие дни.