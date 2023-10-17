В Брюсселе задержали убийцу шведских болельщиков

Полиция Брюсселя утром 17 октября арестовала террориста, застрелившего двух болельщиков сборной

Вечером 16 октября стало известно, что два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Инцидент произошел примерно за полтора часа до начала матча в 5 км от стадиона. По данным AP, в полиции подтвердили, что двое застреленных — граждане Швеции.

Как сообщает Le Parisien, у преступника при задержании было найдено оружие, из которого он производил выстрелы.

В Федеральной прокуратуре подтвердили, что это именно тот мужчина, который убил двух шведских болельщиков.

Во время операции по задержанию преступник получил ранение в грудь.

Напомним, ранее стало известно, что матч Бельгия — Швеция не будет доигран в ближайшие дни.