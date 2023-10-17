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    В Брюсселе задержали убийцу шведских болельщиков

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    Полиция Брюсселя утром 17 октября арестовала террориста, застрелившего двух болельщиков сборной Швеции.

    Болельщики сборной Швеции
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    Болельщики сборной Швеции

    Вечером 16 октября стало известно, что два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Инцидент произошел примерно за полтора часа до начала матча в 5 км от стадиона. По данным AP, в полиции подтвердили, что двое застреленных — граждане Швеции.

    Как сообщает Le Parisien, у преступника при задержании было найдено оружие, из которого он производил выстрелы.

    В Федеральной прокуратуре подтвердили, что это именно тот мужчина, который убил двух шведских болельщиков.

    Во время операции по задержанию преступник получил ранение в грудь.

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