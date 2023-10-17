Казахстан U21 — Испания U21: счет матча 0:4, обзор голов

одержала гостевую победу над(4:0) в матче квалификации молодежного чемпионата Европы 2025 года.

В 1-м тайме молодежка Испании забила только один безответный гол. Отличился нападающий сборной Фермин Лопес Мартин на 11-й минуте встречи.

Второй тайм гости начали также бодро. Команда забила 2 быстрых гола. Сначала Диего Лопес на 54-й минуте сделал счет 2:0, а спустя всего 2 минуты Фран Перес совершив голевой удар, забив 3-й гол своей команды.

Последний гол в этом матче забил форвард молодежной сборной Испании Саму Омородион на 90-й минуте.

Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B Казахстан U21 — Испания U21 0:4 Голы: 0:1 Фермин Лопес (11'), 0:2 Диего Лопес Ногероль (54'), 0:3 Фран Перес (56'), 0:4 Samuel Omorodion (90')

После этого матча Испания U21 занимает 1-е место в своей группе с 9-ю очками в активе. Молодежка Казахстана — на последней 6-й позиции без набранных очков.