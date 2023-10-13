«Манчестер Сити» заинтересован в подписании Крооса

рассматривает возможность подписании полузащитника мадридского «Реала»

По информации Mundo Deportivo, «Ман Сити» хочет договориться с Кроосом о переходе летом 2024 года, когда игрок станет свободным агентом.

Источник также отмечает, что английский клуб готов платить немцу 13 миллионов фунтов в год.

Контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до конца текущего сезона.

Transfermarkt оценивает стоимость Крооса в 15 миллионов евро. В нынешнем чемпионате Испании 33-летний футболист провел девять матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.