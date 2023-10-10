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    «Родина» объявила об увольнении Парфенова с поста главного тренера

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    «Родина» объявила об отставке главного тренера команды Дмитрия Парфенова.

    Дмитрий Парфенов
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    Дмитрий Парфенов

    «Главный тренер "Родины" Дмитрий Владимирович Парфенов и руководство клуба приняли совместное решение приостановить сотрудничество.

    Дмитрий Владимирович остается важной частью "Родины", и после того, как он решит накопившиеся вопросы личного характера, будет принято решение о возможных формах дальнейшего взаимодействия», — говорится в заявлении московского клуба.

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    • Парфенов возглавлял «Родину» с июня 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла пятое место в Первой лиге и приняла участие в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ, в которых уступил «Пари НН».

    В текущем сезоне Первой лиги «Родина» занимает 11-е место после 13-ти туров.

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