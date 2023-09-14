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    «Родина» взяла в аренду Солтмурада Бакаева

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    В московскую «Родину» перешел на правах аренды до конца сезона полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев, сообщает пресс-служба клуба.

    Солтмурад Бакаев
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    Солтмурад Бакаев

    «Родина» играет в Мелбет Первой лиге и ставит задачу выйти в РПЛ. Сейчас она находится на 9-м месте с 13 очками, отставание от лидера «Алании» составляет 7 очков. Тренирует «Родину» Дмитрий Парфенов, выводивший в РПЛ «Тосно».

    Солтмурад Бакаев стал игроком «Рубина» в 2020 году, но так и не смог закрепиться в основном составе. При нынешнем главном тренере «Рубине» Рашиде Рахимове он почти не выходил на поле. Всего за казанский клуб хавбек провел 92 матча, забил 6 голов.

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