ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Ростова»Чемпионский дух. «Краснодар» вырвал волевую победу в «южном дерби»
  • 18:05
    • «Ливерпуль» упустил победу в матче АПЛ с «Брайтоном»
  • 16:04
    • «Пари НН» дома одолел «Крылья Советов» в РПЛ
  • 13:51
    • Сафиуллин уступил Шелтону в матче третьего круга турнира в Шанхае
  • 18:01
    • «Лацио» в ярком матче победил «Аталанту»
  • 16:51
    • «Салават» разгромил на выезде магнитогорский «Металлург»
    Все новости спорта

    «Фрозиноне» был сильнее «Вероны»

    «Фрозиноне» — «Верона»: счет матча 2:1 (1:0), обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фрозиноне Верона
    В матче 8-го тура чемпионата Италии «Фрозиноне» на своем поле победил «Верону» со счетом 2:1.

    Автор победного гола Матиас Соуле
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор победного гола Матиас Соуле

    Первый мяч забил забит в уже добавленное к первому тайму время. Его автором стал бразилец Рейниер. Это его первый гол за хозяев.

    В середине второго тайма молодой аргентинец Матиас Соуле увеличил преимущество в счете.

    «Верона» смогла забить гол престижа на 90+4 минуте усилиями ветерана Милана Джурича.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фрозиноне — Верона 2:1
    Голы: 1:0 Рейниер (45 + 1'), 2:0 Матиас Соуле (66'), 2:1 Милан Дюрич (90 + 4') Фрозиноне: Стефано Турати, Иларио Монтеризи, Калеб Околи, Риккардо Маркицца, Лука Маццители (Поль Лирола, 90'), Матиас Соуле (Арийон Ибрахимович, 90'), Рейниер (Симоне Романьоли, 76'), Anthony Oyono, Enzo Barrenechea (Мехди Бурабья, 83'), Luca Garritano (Марко Брешианини, 77'), Walid Cheddira Верона: Лоренцо Монтипо, Бруно Амионе, Диего Коппола (Давиде Фараони, 60'), Джанджакомо Маньяни, Риккардо Сапонара (Милан Дюрич, 60'), Томаш Суслов, Дарко Лазович (Jackson Tchatchoua, 83'), Ондрей Дуда (Суат Сердар, 61'), Филиппо Терраччано, Сириль Нгонж (Федерико Бонаццоли, 77'), Michael Folorunsho Предупреждения: Диего Коппола (28'), Калеб Околи (30'), Ондрей Дуда (39'), Бруно Амионе (40'), Томаш Суслов (79')

    После восьми туров «Фрозиноне» идет на 8-м месте с 12 очками. «Верона» располагается на 16-й строчке с 8 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизит ли ЦСКА Абаскаля к отставке?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Арсенал» наконец-то обыграет «Манчестер Сити» в матче АПЛ?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Гранада» и «Барселона» забьют друг другу
  • «Гранада» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 18:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ренн — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Химки — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры