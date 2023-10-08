«Фрозиноне» — «Верона»: счет матча 2:1 (1:0), обзор голов

В матче 8-го тура чемпионата Италиина своем поле победилсо счетом 2:1.

Первый мяч забил забит в уже добавленное к первому тайму время. Его автором стал бразилец Рейниер. Это его первый гол за хозяев.

В середине второго тайма молодой аргентинец Матиас Соуле увеличил преимущество в счете.

«Верона» смогла забить гол престижа на 90+4 минуте усилиями ветерана Милана Джурича.

Футбол. Италия. Серия А Фрозиноне — Верона 2:1 Голы: 1:0 Рейниер (45 + 1'), 2:0 Матиас Соуле (66'), 2:1 Милан Дюрич (90 + 4') Фрозиноне: Стефано Турати, Иларио Монтеризи, Калеб Околи, Риккардо Маркицца, Лука Маццители (Поль Лирола, 90'), Матиас Соуле (Арийон Ибрахимович, 90'), Рейниер (Симоне Романьоли, 76'), Anthony Oyono, Enzo Barrenechea (Мехди Бурабья, 83'), Luca Garritano (Марко Брешианини, 77'), Walid Cheddira Верона: Лоренцо Монтипо, Бруно Амионе, Диего Коппола (Давиде Фараони, 60'), Джанджакомо Маньяни, Риккардо Сапонара (Милан Дюрич, 60'), Томаш Суслов, Дарко Лазович (Jackson Tchatchoua, 83'), Ондрей Дуда (Суат Сердар, 61'), Филиппо Терраччано, Сириль Нгонж (Федерико Бонаццоли, 77'), Michael Folorunsho Предупреждения: Диего Коппола (28'), Калеб Околи (30'), Ондрей Дуда (39'), Бруно Амионе (40'), Томаш Суслов (79')

После восьми туров «Фрозиноне» идет на 8-м месте с 12 очками. «Верона» располагается на 16-й строчке с 8 очками.