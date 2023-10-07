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    УЕФА открыл дело по инциденту на матче «АЗ» — «Легия»

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    УЕФА на официальном сайте объявил об открытии дисциплинарного дела по поводу инцидентов после матча 2-го тура группового турнира Лиги конференций «АЗ» — «Легия» (1:0).

    УЕФА открыл дело по инциденту на матче «АЗ» — «Легия»
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    УЕФА открыл дело по инциденту на матче «АЗ» — «Легия»

    Перед матчем в Алкмаре были зафиксированы столкновения с участием польских фанатов. В связи с этим служба безопасности стадиона решила выпустить представителей «Легии» после игры в последнюю очередь, что вызвало недовольство клуба.

    При посадке в автобус владелец «Легии» Дариуш Миодуски и тренер по физподготовке Михал Кветневский были избиты дубинками, а полиция задержала двоих игроков команды — полузащитника Жозуэ и защитника Радована Панкова.

    УЕФА намерен расследовать инцидент и наказать всех виновных. Результаты обещают предоставить публике в ближайшее время.

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