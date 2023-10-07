УЕФА открыл дело по инциденту на матче «АЗ» — «Легия»

УЕФА на официальном сайте объявил об открытии дисциплинарного дела по поводу инцидентов после матча 2-го тура группового турнира Лиги конференций «АЗ» — «Легия» (1:0).

Перед матчем в Алкмаре были зафиксированы столкновения с участием польских фанатов. В связи с этим служба безопасности стадиона решила выпустить представителей «Легии» после игры в последнюю очередь, что вызвало недовольство клуба.

При посадке в автобус владелец «Легии» Дариуш Миодуски и тренер по физподготовке Михал Кветневский были избиты дубинками, а полиция задержала двоих игроков команды — полузащитника Жозуэ и защитника Радована Панкова.

УЕФА намерен расследовать инцидент и наказать всех виновных. Результаты обещают предоставить публике в ближайшее время.