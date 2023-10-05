«АЗ» и «Астон Вилла» одержали минимальные победы

Подошли к концу два матча Лиги конференции в группе Е.

Голландский «АЗ Алкмар» победил дома польскую «Легию» со счетом 1:0.

Единственный гол в команде Паскаля Янсена забил на 52-й минуте греческий форвард Вангелис Павлидис. Ему ассистировал Дани де Вит.

«АЗ» играл с 65-й минуты в меньшинстве, но это не помешало ему взять три очка.

Футбол. Лига конференций. Группа E АЗ Алкмар — Легия 1:0 Голы: 1:0 Райан Гравенберх (44'), 2:0 Диогу Жота (90 + 2') АЗ Алкмар: Алисон, Ибраима Конате, Джарелл Куанса, Константинос Цимикас, Трент Александер-Арнольд (Джо Гомес, 63'), Райан Гравенберх (Доминик Собослаи, 79'), Ватару Эндо (Алексис Мак Аллистер, 46'), Харви Эллиотт, Мохамед Салах (Кёртис Джонс, 46'), Диогу Жота, Дарвин Нуньес (Луис Диас, 46') Легия: Антони Морис, Кристиан Бёрджесс, Кевин Макаллистер (Росс Сайкс, 86'), Алессио Кастро-Монтес, Шарль Ванхаутте (Ноа Садики, 76'), Лазар Амани (Матиас Расмуссен, 75'), Каспер Терхо (Лоик Лапуссен, 67'), Густаф Нильссон (Kевин Родригес, 67'), Mohamed Amoura, Cameron Puertas, Koki Machida

Во второй встрече английская «Астон Вилла» при колоссальном игровом преимуществе смогла победить боснийский «Зриньски» лишь со счетом 1:0.

Причем, единственный мяч команда Унаи Эмери забила на 90+4 минуте. Автором гола с передачи Мэтти Кэша стал капитан бирмингемцев Джон Макгинн.

Футбол. Лига конференций. Группа E Астон Вилла — Зриньски 1:0 Гол: 1:0 Джон МакГинн (90 + 4') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Диего Карлос (Бертран Траоре, 82'), Эзри Конса, Клеман Лангле, Лука Динь (Мэтти Кэш, 46'), Леандер Дендонкер (Дуглас Луис, 46'), Юри Тилеманс, Джон МакГинн, Николо Дзаньоло, Леон Бэйли, Джон Дуран (Олли Уоткинс, 46') Зриньски: Марко Марич, Стипе Радич, Матей Сенич, Слободан Яковлевич, Йосип Чорлука, Марио Чуже, Антонио Иванчич (Звеномир Кожулж, 62'), Алдин Хрванович (Матья Малекинушич, 46'), Дарио Чанаджия (Дамир Зломислич, 73'), Неманья Бильбия (Томислав Киш, 77'), Марио Тичинович (Керим Мемия, 73') Предупреждения: Алдин Хрванович (22'), Джон МакГинн (24'), Мэтти Кэш (64'), Марио Тичинович (64')

После двух туров у всех команд сейчас по три очка.