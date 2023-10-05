ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк-Андре тер СтегенЧто смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби
  • 00:03
    • «Ливерпуль» справился с «Юнионом», «Тулуза» переиграла ЛАСК
  • 21:58
    • «Аякс» сыграл вничью с АЕКом, а «Марсель» упустил победу в матче с «Брайтоном» в ЛЕ
  • 21:40
    • «Заря» одолела «Брейдаблик», «Гент» взял верх над «Маккаби» в Лиге конференций
  • 00:12
    • «АЗ» и «Астон Вилла» одержали минимальные победы
    Все новости спорта

    «АЗ» и «Астон Вилла» одержали минимальные победы

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций АЗ Алкмар Эредивизия Легия Астон Вилла Футбол Англии
    Подошли к концу два матча Лиги конференции в группе Е.

    Игрок «Вест Хэма» Николо Дзаньоло
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игрок «Вест Хэма» Николо Дзаньоло

    Голландский «АЗ Алкмар» победил дома польскую «Легию» со счетом 1:0.

    Единственный гол в команде Паскаля Янсена забил на 52-й минуте греческий форвард Вангелис Павлидис. Ему ассистировал Дани де Вит.

    «АЗ» играл с 65-й минуты в меньшинстве, но это не помешало ему взять три очка.

    Футбол. Лига конференций. Группа E
    АЗ Алкмар — Легия 1:0
    Голы: 1:0 Райан Гравенберх (44'), 2:0 Диогу Жота (90 + 2') АЗ Алкмар: Алисон, Ибраима Конате, Джарелл Куанса, Константинос Цимикас, Трент Александер-Арнольд (Джо Гомес, 63'), Райан Гравенберх (Доминик Собослаи, 79'), Ватару Эндо (Алексис Мак Аллистер, 46'), Харви Эллиотт, Мохамед Салах (Кёртис Джонс, 46'), Диогу Жота, Дарвин Нуньес (Луис Диас, 46') Легия: Антони Морис, Кристиан Бёрджесс, Кевин Макаллистер (Росс Сайкс, 86'), Алессио Кастро-Монтес, Шарль Ванхаутте (Ноа Садики, 76'), Лазар Амани (Матиас Расмуссен, 75'), Каспер Терхо (Лоик Лапуссен, 67'), Густаф Нильссон (Kевин Родригес, 67'), Mohamed Amoura, Cameron Puertas, Koki Machida

    Во второй встрече английская «Астон Вилла» при колоссальном игровом преимуществе смогла победить боснийский «Зриньски» лишь со счетом 1:0.

    Причем, единственный мяч команда Унаи Эмери забила на 90+4 минуте. Автором гола с передачи Мэтти Кэша стал капитан бирмингемцев Джон Макгинн.

    Футбол. Лига конференций. Группа E
    Астон Вилла — Зриньски 1:0
    Гол: 1:0 Джон МакГинн (90 + 4') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Диего Карлос (Бертран Траоре, 82'), Эзри Конса, Клеман Лангле, Лука Динь (Мэтти Кэш, 46'), Леандер Дендонкер (Дуглас Луис, 46'), Юри Тилеманс, Джон МакГинн, Николо Дзаньоло, Леон Бэйли, Джон Дуран (Олли Уоткинс, 46') Зриньски: Марко Марич, Стипе Радич, Матей Сенич, Слободан Яковлевич, Йосип Чорлука, Марио Чуже, Антонио Иванчич (Звеномир Кожулж, 62'), Алдин Хрванович (Матья Малекинушич, 46'), Дарио Чанаджия (Дамир Зломислич, 73'), Неманья Бильбия (Томислав Киш, 77'), Марио Тичинович (Керим Мемия, 73') Предупреждения: Алдин Хрванович (22'), Джон МакГинн (24'), Мэтти Кэш (64'), Марио Тичинович (64')

    После двух туров у всех команд сейчас по три очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьет ли «Лутон» «Тоттенхэму»?
  • «Лутон Таун» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Сочи» потерпит десятое поражение подряд?!
  • «Сочи» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Гладбахцы прервут негативную серию с «Майнцем»
  • «Боруссия» М — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хуркач — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лечче — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Атлетик — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры