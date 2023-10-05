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    Месси вызван в сборную Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2026 с Парагваем и Перу

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины
    Пресс-служба сборной Аргентины опубликовала состав игроков, вызванных на октябрьские отборочные матчи ЧМ-2026.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия), Хуан Муссо («Аталанта», Италия), Франко Армани («Ривер Плейт»), Вальтер Бенитес (ПСВ, Нидерланды).

    Защитники: Хуан Фойт («Вильярреал», Испания), Науэль Мартинес («Скачиспас»), Маркос Акунья, Гонсало Монтиэль (оба — «Севилья», Испания), Науэль Молина («Атлетико», Испания), Герман Пеццелья («Бетис», Испания), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», Англия), Лукас Куарта («Фиорентина», Италия), Николас Отаменди («Бенфика», Португалия), Марко Пеллегрино («Милан», Италия), Николас Тальяфико («Лион», Франция), Лукас Эскуэль («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия).

    Полузащитники: Леандро Паредес («Рома», Италия), Гидо Родригес («Бетис», Испания), Энцо Фернандес («Челси», Англия), Родриго Де Пауль («Атлетико», Испания), Эксекиэль Паласиос («Байер», Германия), Карлос Алькарас («Саутгемптон», Англия), Джованни Ло Чельсо («Тоттенхэм», Англия), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», Англия), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед», США), Бруно Запелли («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия).

    Нападающие: Пауло Дибала («Рома», Италия), Лионель Месси, Факундо Фариас (оба — «Интер Майами», США), Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Англия), Лаутаро Мартинес («Интер», Италия), Николас Гонсалес, Лукас Бельтран (оба — «Фиорентина», Италия), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Окампос («Севилья», Испания).

    13 октября Аргентина дома сыграет против Парагвая, а 18 октября в гостях встретится с командой Перу.

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