Виллиан: После поражения от «Челси» мы должны извлечь уроки

Нападающий «Фулхэма»высказался о поединке 7-го тура АПЛ с «Челси». Синие победили со счетом 2:0.

«Нам нужно учиться на своих ошибках, потому что это очередное поражение в дерби. Первые двадцать минут решили исход игры. Во втором тайме мы старались создать больше моментов, и некоторые из них нам почти удалось реализовать.Трудно играть, уступая в два мяча. Пропустить сразу второй гол было тяжело, но это часть футбола. Мы должны извлечь уроки из этих ошибок и снова выйти на поле в субботу», — приводит слова Виллиана Sky Sports.

«Челси» одержал первую выездную победу в сезоне АПЛ и с 8 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Фулхэм» (8) опустился на 13-ю строчку.