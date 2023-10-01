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    «Черноморец» и «Волгарь» не выявили победителя

    «Черноморец» — «Волгарь»: счет матча 1:1 (1:1), обзор голов

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    Новороссийский «Черноморец» на своем поле принимал аутсайдера Первой лиги астраханский «Волгарь». Матч получился очень упорным и завершился вничью со счетом 1:1.

    Наставник хозяев Константин Зырянов
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    Наставник хозяев Константин Зырянов

    Гол в составе команды Константина Зырянова забил на 8-й минуте Иван Маклаков. В конце первого тайма за гостей отличился Егор Прошкин.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Черноморец — Волгарь 1:1
    Голы: 1:0 Иван Маклаков (8'), 1:1 Егор Прошкин (43') Черноморец: Арсен Адамов, Иван Маклаков, Даниил Фомин, Frolkin D., Budagyan Y., Garaev V., Korobov D., Kumburovic N., Panamarev N., Rudenko V., Saaduev S. Волгарь: Даниил Одоевский, Арсен Адамов, Иван Хомуха, Егор Прошкин, Данил Клёнкин, Данил Полубояринов, Евгений Шляков, Денис Ткачук, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов, Gilyazetdinov A. Предупреждения: Rudenko V. (30'), Korobov D. (38')

    После 12-ти туров у «Черноморца» стало 14 очков и он идет на 15-м месте. «Волгарь», несмотря на то, что не проигрывает уже четыре встречи, все равно продолжает замыкать турнирную таблицу Первой лиги с 6 очками.

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