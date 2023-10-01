«Ахмат» — «Динамо»: счет матча 1:1, обзор голов

Марцел Личка (тренер «Динамо») Фото: globallookpress.com
На гол Светослава Ковачева гости ответили точным ударом Роберто Фернандеса.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат — Динамо 1:1
Голы: 1:0 Kovachev S. (21'), 1:1 Роберто Фернандес (51') Ахмат: Михаил Опарин, Дарко Тодорович, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Евгений Харин, Бернард Бериша, Иван Олейников, Антон Швец, Владимир Ильин, Camilo, Kovachev S. Динамо: Антон Шунин, Роберто Фернандес, Фабиан Бальбуэна, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Chavez L., Bitelo Предупреждения: Бернард Бериша (39'), Дарко Тодорович (39'), Антон Швец (43'), Элазар Даса (73'), Евгений Харин (90+1')
«Динамо» с 16 очками идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 12 баллами идет десятым.