ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»Катастрофический Матип. Победа над «Ливерпулем» подтверждает вновь обретенную силу «Шпор»
  • 20:38
    • Карпин или Черчесов возглавят «Спартак» в случае отставки Абаскаля
  • 18:29
    • «Крылья Советов» разгромили «Спартак» в Самаре, Горшков оформил дубль
  • 20:59
    • «Ахмат» и «Динамо» поделили очки
  • 20:56
    • «Аталанта» и «Ювентус» не смогли распечатать ворота друг друга
  • 19:13
    • «Ак Барс» на своем льду уверенно обыграл «Амур»
    Все новости спорта

    «Ахмат» и «Динамо» поделили очки

    «Ахмат» — «Динамо»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Динамо
    В поединке десятого тура чемпионата России «Ахмат» и «Динамо» сыграли вничью 1:1.

    Марцел Личка (тренер «Динамо»)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка (тренер «Динамо»)

    На гол Светослава Ковачева гости ответили точным ударом Роберто Фернандеса.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Динамо 1:1
    Голы: 1:0 Kovachev S. (21'), 1:1 Роберто Фернандес (51') Ахмат: Михаил Опарин, Дарко Тодорович, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Евгений Харин, Бернард Бериша, Иван Олейников, Антон Швец, Владимир Ильин, Camilo, Kovachev S. Динамо: Антон Шунин, Роберто Фернандес, Фабиан Бальбуэна, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Chavez L., Bitelo Предупреждения: Бернард Бериша (39'), Дарко Тодорович (39'), Антон Швец (43'), Элазар Даса (73'), Евгений Харин (90+1')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» с 16 очками идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 12 баллами идет десятым.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Римляне начнут без увертюр!
  • «Рома» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Атлетико» и «Кадис» забьют друг другу
  • «Атлетико» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Салават Юлаев» позаботится о том, чтобы не опуститься ниже в таблице Востока
  • «Лада» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.96
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эмбер — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зверев — Харри
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры