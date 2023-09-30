Президента «Урала» могут дисквалифицировать за критику в адрес арбитров

Григорий Иванов Фото: globallookpress.com
Ранее Иванова несколько раз поставил под сомнение компетенцию главы департамента судейства РФС серба Милорада Мажича.
По данным источника, Иванов могут отстранить от футбола на срок до трех месяцев.
Напомним, в игре с «Ростовом» арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота екатеринбургской команды за попадание мяча в руку Кики, а также удалил Андрея Егорычева за фол на фланге.
«Урал» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.