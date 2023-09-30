Президента «Урала» могут дисквалифицировать за критику в адрес арбитров

Российский футбольный союз (РФС) намерен наказать президента «Урала»за критику в адрес арбитров, сообщает журналист Иван Карпов.

Ранее Иванова несколько раз поставил под сомнение компетенцию главы департамента судейства РФС серба Милорада Мажича.

По данным источника, Иванов могут отстранить от футбола на срок до трех месяцев.

Напомним, в игре с «Ростовом» арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота екатеринбургской команды за попадание мяча в руку Кики, а также удалил Андрея Егорычева за фол на фланге.

«Урал» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.