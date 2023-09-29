Легенда сборной Германии Румменигге рассказал, почему голосовал за допуск юниорских сборных России

Член исполнительного комитета УЕФА, член наблюдательного совета, известный немецкий игрок Карл-Хайнц Румменигге рассказал причины, по которым он проголосовал за допуск юниорских команд сборной России к международным стартам.

Недавно стало известно о решении УЕФА разрешить сборным России не старше 17 лет принимать участие в турнирах под своей эгидой. При этом команда не имеет возможность использовать флаг страны, гимн, игровую форму и не на территории России.

«Дети — жертвы конфликта. Они невиновны и нуждаются в помощи, не несут никакой ответственности за этот конфликт и не должны подвергаться дополнительному наказанию. Вот почему я проголосовал "за" — чтобы позволить им снова принять участие в игре», — приводит слова Румменигге Bild.