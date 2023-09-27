Аллегри: Это была сложная игра, которую нужно было выиграть

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
«Это была сложная игра, которую нужно было выиграть, особенно после "Сассуоло" и против "Лечче", который не отдает много мяча. Мы были хороши, когда они сбрасывали темп, и мы были очень хороши, когда нужно было быть внимательными и не выключаться из игры.
Аркадиуш Милик, как и вся команда, вошел в игру во втором тайме. Мы должны быть внимательны до самого конца. Теперь у нас есть "Аталанта" — это прямая битва с сильной командой, соперничающей с нами», — приводит слова Аллегри официальный сайт «Ювентуса».
«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре туринцы сыграют в гостях с «Аталантой» 1 октября.