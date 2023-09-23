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    «Енисей» дома победил «Черноморец»

    «Енисей» — «Черноморец»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Енисей» в матче 11-го тура ФНЛ встречался с «Черноморцем». Хозяева завоевали три очка.

    ФК «Енисей»
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    ФК «Енисей»

    «Енисей» одолел соперника со счетом 3:1. У победителей голы забили Александр Ломакин, Андрей Окладников и Никита Глушков. У гостей с пенальти отличился Антон Антонов.

    Календарь и таблица ФНЛ

    На 51-й минуте при счете 2:0 Ломакин не реализовал 11-метровый удар.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — Черноморец 3:1
    Голы: 1:0 Александр Ломакин (1'), 2:0 Андрей Окладников (39'), 2:1 Арсен Адамов (пенальти) (56'), 3:1 Никита Глушков (78') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Херман Феррейра, Никита Глушков, Егор Иванов, Александр Канаплин, Владимир Хозин, Krashevskiy Y., Валерий Кичин, Александр Ломакин, Андрей Окладников Черноморец: Frolkin D., Арсен Адамов, Даниил Фомин, Garaev V., Grechkin A., Gurchenko D., Klimov N., Korobov D., Иван Маклаков, Rudenko V., Saaduev S. Предупреждения: Херман Феррейра (74'), Иван Маклаков (86'), Korobov D. (90+3')

    «Енисей» с 14 очками идет на 11-м месте. «Черноморец» (13) — на 14-й позиции.

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