начнут матч в 22:00 в группе B футбольной Лиги конференций, 21.09.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Заря» — «Гент». Коэффициент ставки — 2.23 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Гент»).

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