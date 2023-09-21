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    «Заря» — «Гент». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет B, 21 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Гент»
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    «Гент»
    В четверг, 21 сентября луганская «Заря» сыграет против бельгийского «Гента». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Заря» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 21 Сентября 2023 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 22:00 Гент Гент
  • Лига конференций. Группа B
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    «Заря»

    «Заря» в еврокубки попала как бронзовый призер чемпионата Украины. Луганский клуб начал свой путь в Лиге Европы с 4-го отборочного раунда.

    На этой стадии украинской команде противостояла пражская «Славия». «Заря» была близка к тому, чтобы совершить камбэк, однако коллективу не хватило ещё одного забитого гола (2:1 — победа дома и 0:2 — проигрыш в гостях).

    Коэффициенты матча Заря — Гент

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    Все прогнозы на Лигу конференций

    После этого поражения футболисты «Зари» оказались в основной сетке Лиги конференций, где сыграют в одной группе с бельгийским «Гентом», исландским «Брейдабликов» и израильской командой «Маккаби» Тель-Авив.

    «Заря» находится в зоне вылета в чемпионате Украины — у команды 13 место и 5 очков. Для сравнения — у лидера УПЛ донецкого «Шахтера» в активе 17 баллов. В 7-м туре внутреннего первенства «Заря» в гостях проиграла ФК «Металлист 1925» (1:2).

    «Гент»

    «Гент» — пятый клуб бельгийского чемпионата. Начал выступление в Лиге конференций — третьем по значимости турнире УЕФА.

    Во 2-м отборочном раунде «бйуволы» сражались со словацкой «Жилиной». Выиграли без проблем, футболисты «Гента» отрузили в ворота соперника 10 голов, пропустив лишь три.

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    • В 3-м раунде квалификации бельгийцы нанесли фиаско польскому коллективу «Погонь Щецин» (5:0 — победа дома и 1:2 — проигрыш в гостях). Дальше — победа над кипрским АПОЭЛом с общим счетом 4:1 — и путевка в групповой этап Лиги конференций.

    В чемпионате Бельгии «Гент» провёл матч 7-го тура, сыграв вничью с ФК «Ауд-Хеверлее» (1:1). В турнирной таблице участник группового этапа Лиги конференций идёт на первом месте. После шести проведенных встреч — «Гент» завоевал 14 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Зари» можно поставить за 7.01, ничью оценивают в 4.70. А на победу «Гента» — 1.43.

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    Прогноз: «Заря» хоть и не побеждает, даже изредка набирает очки, но оборона у украинского клуба играет относительно надежно. Так что «Гент» если и одержит победу, то сделает это с небольшим перевесом.

    Ставка: Фора «Зария» (+1) с коэффициентом 2.23.

    Альтернативный прогноз: А еще можно рискнуть в пользу линии атаки и результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.10.

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