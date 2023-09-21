В четверг, 21 сентября луганская «Заря» сыграет против бельгийского «Гента». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Заря» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Заря»

«Заря» в еврокубки попала как бронзовый призер чемпионата Украины. Луганский клуб начал свой путь в Лиге Европы с 4-го отборочного раунда.

На этой стадии украинской команде противостояла пражская «Славия». «Заря» была близка к тому, чтобы совершить камбэк, однако коллективу не хватило ещё одного забитого гола (2:1 — победа дома и 0:2 — проигрыш в гостях).

Коэффициенты матча Заря — Гент 1X2Новым игрокам 7.405.001.43Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу конференций

После этого поражения футболисты «Зари» оказались в основной сетке Лиги конференций, где сыграют в одной группе с бельгийским «Гентом», исландским «Брейдабликов» и израильской командой «Маккаби» Тель-Авив.

«Заря» находится в зоне вылета в чемпионате Украины — у команды 13 место и 5 очков. Для сравнения — у лидера УПЛ донецкого «Шахтера» в активе 17 баллов. В 7-м туре внутреннего первенства «Заря» в гостях проиграла ФК «Металлист 1925» (1:2).

«Гент»

«Гент» — пятый клуб бельгийского чемпионата. Начал выступление в Лиге конференций — третьем по значимости турнире УЕФА.

Во 2-м отборочном раунде «бйуволы» сражались со словацкой «Жилиной». Выиграли без проблем, футболисты «Гента» отрузили в ворота соперника 10 голов, пропустив лишь три.

В 3-м раунде квалификации бельгийцы нанесли фиаско польскому коллективу «Погонь Щецин» (5:0 — победа дома и 1:2 — проигрыш в гостях). Дальше — победа над кипрским АПОЭЛом с общим счетом 4:1 — и путевка в групповой этап Лиги конференций.

В чемпионате Бельгии «Гент» провёл матч 7-го тура, сыграв вничью с ФК «Ауд-Хеверлее» (1:1). В турнирной таблице участник группового этапа Лиги конференций идёт на первом месте. После шести проведенных встреч — «Гент» завоевал 14 очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Зари» можно поставить за 7.01, ничью оценивают в 4.70. А на победу «Гента» — 1.43.

Прогноз: «Заря» хоть и не побеждает, даже изредка набирает очки, но оборона у украинского клуба играет относительно надежно. Так что «Гент» если и одержит победу, то сделает это с небольшим перевесом.

Ставка: Фора «Зария» (+1) с коэффициентом 2.23.

Альтернативный прогноз: А еще можно рискнуть в пользу линии атаки и результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.10.