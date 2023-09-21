«Интер Майами» крупно выиграл у «Торонто»

обыгралв матче регулярного чемпионата МЛС — 4:0.

В составе хозяев голы забивали Факундо Фариас, Роберт Тэйлор (дубль) и Бенджамин Кремаски.

Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и был заменен в первом тайме. Также в первом тайме был заменен Жорди Альба.

«Интер Майами» набрал 31 очко и поднялся на 13-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет последним — 22 очка.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Орландо Сити», а «Торонто» сыграет с «Нью-Йорк Сити». Матчи пройдут 25 и 24 сентября соответственно.