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    Феликс: В «Атлетико» я не смог адаптироваться к идеям Симеоне

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    Полузащитник «Барселоны» Жоау Феликс рассказал, почему решил покинуть мадридский «Атлетико».

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    Феликс перешел в «Барсу» в конце августа на правах аренды.

    «Я не ожидал, что все начнется так хорошо. Я верил, что это идеальное место для меня, и по-прежнему так считаю. Но все действительно идет очень, очень хорошо, и я не ожидал, что так будет. Пусть все так и продолжится.

    Это правда, что я отказался от значительной части зарплаты. Но мне нужно было сменить клуб. Мне нужно было оказаться в месте, где я смог бы играть в свой футбол.

    Как я уже говорил, я всегда считал, что "Барса" — идеальное место. Все идет хорошо, и я должен был приложить эти усилия, чтобы снова получать радость от игры.

    Если что-то идет не так, нужно менять команду. Я попробовал в "Челси", теперь ушел в "Барсу", потому что в "Атлетико" у меня не получалось играть хорошо.

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    • Я не смог адаптироваться к идеям клуба и тренера. Но я всегда старался на максимум. Там у меня тоже были очень хорошие периоды», — приводит слова португальца Mundo Deportivo.

    В трех матчах за «Барселону» Феликс забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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