Феликс: В «Атлетико» я не смог адаптироваться к идеям Симеоне

Полузащитник «Барселоны»рассказал, почему решил покинуть мадридский

Феликс перешел в «Барсу» в конце августа на правах аренды.

«Я не ожидал, что все начнется так хорошо. Я верил, что это идеальное место для меня, и по-прежнему так считаю. Но все действительно идет очень, очень хорошо, и я не ожидал, что так будет. Пусть все так и продолжится.

Это правда, что я отказался от значительной части зарплаты. Но мне нужно было сменить клуб. Мне нужно было оказаться в месте, где я смог бы играть в свой футбол.

Как я уже говорил, я всегда считал, что "Барса" — идеальное место. Все идет хорошо, и я должен был приложить эти усилия, чтобы снова получать радость от игры.

Если что-то идет не так, нужно менять команду. Я попробовал в "Челси", теперь ушел в "Барсу", потому что в "Атлетико" у меня не получалось играть хорошо.

Я не смог адаптироваться к идеям клуба и тренера. Но я всегда старался на максимум. Там у меня тоже были очень хорошие периоды», — приводит слова португальца Mundo Deportivo.

В трех матчах за «Барселону» Феликс забил три гола и сделал одну результативную передачу.