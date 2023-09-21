Деограсия: Некоторые говорят, что пенальти — это лотерея. Но я в это не верю

Главный тренервысказался о матче против(0:0, 4:2 по пенальти) в Кубке России.

«Игра была равная. Хотя мы доходили почаще к воротам соперника. У нас было больше желания выиграть, чего мы и добились в серии пенальти. Зарабатываем два очка и идем дальше.

У нас было много вынужденных замен. Игроки себя хорошо проявили. Теперь думаем о следующем матче.

Мы были спокойны во время серии пенальти. Это правда, что вчера мы тренировали пенальти. Некоторые говорят, что пенальти — это лотерея. Но я в это не верю: 11‑метровые нужно тренировать», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

В пятом туре группового этапа Кубка России «Оренбург» отправится на выезд к «Сочи», а «Факел» примет на своем поле ЦСКА.