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    Деограсия: Некоторые говорят, что пенальти — это лотерея. Но я в это не верю

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    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о матче против «Факела» (0:0, 4:2 по пенальти) в Кубке России.

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «Игра была равная. Хотя мы доходили почаще к воротам соперника. У нас было больше желания выиграть, чего мы и добились в серии пенальти. Зарабатываем два очка и идем дальше.

    У нас было много вынужденных замен. Игроки себя хорошо проявили. Теперь думаем о следующем матче.

    Мы были спокойны во время серии пенальти. Это правда, что вчера мы тренировали пенальти. Некоторые говорят, что пенальти — это лотерея. Но я в это не верю: 11‑метровые нужно тренировать», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

    В пятом туре группового этапа Кубка России «Оренбург» отправится на выезд к «Сочи», а «Факел» примет на своем поле ЦСКА.

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