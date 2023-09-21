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    Президент РПЛ посетит заседание комитета по стадионам и безопасности УЕФА

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    Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев будет участвовать в заседании комитета по стадионам и безопасности УЕФА.

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    «Первое заседание будет 3 ноября. Будем работать, все нормально. Планируется первое установочное заседание в новом составе, определим все.

    Комитет готовит регламенты по безопасности для проведения всех соревнований под эгидой УЕФА.

    На самом деле, это один из главных комитетов. Будем закладывать регламентную базу, а лучшую практику переносить к нам.

    Тяжелый въезд в Евросоюз? Слышал краем уха, не слежу за этим. Будем как-то добираться с необходимыми вещами. Надеюсь, что сможем приехать и поработать спокойно», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

    Ранее стало известно, что Алаев стал заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности.

    Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

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