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    Агент Идрисси заявил, что игрок мог перейти в «Зенит» или «Краснодар»

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    Аннас Эль-Гуш, представляющий интересы полузащитника Уссамы Идрисси рассказал об интересе к его клиенту со стороны некоторых топ-клубов РПЛ.

    Усама Идрисси
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    Усама Идрисси

    «Мы были в стадии общения с "Зенитом" и "Краснодаром", игрок рассматривал возможность игры в России, но сейчас никаких переговоров нет. Уссама рассматривал возможность играть в РПЛ, но мексиканская "Пачука" сделала предложение, и контракт с Идрисси уже подписан», — заявил агент Sport24.

    Уссама Идрисси начинал карьеру в «Гронингене», затем был «АЗ» и «Севилья». В Испании у него не получилось заиграть, его карьера постепенно пошла на спад.

    Он пытался ее реанимировать в «Аяксе», «Фейнорде», «Кадисе», но на прежний уровень так и не вернулся. Летом 2023 года как свободный агент Идрисси перебрался в мексиканскую «Пачуку».

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