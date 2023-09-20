Агент Идрисси заявил, что игрок мог перейти в «Зенит» или «Краснодар»

Аннас Эль-Гуш, представляющий интересы полузащитникарассказал об интересе к его клиенту со стороны некоторых топ-клубов РПЛ.

«Мы были в стадии общения с "Зенитом" и "Краснодаром", игрок рассматривал возможность игры в России, но сейчас никаких переговоров нет. Уссама рассматривал возможность играть в РПЛ, но мексиканская "Пачука" сделала предложение, и контракт с Идрисси уже подписан», — заявил агент Sport24.

Уссама Идрисси начинал карьеру в «Гронингене», затем был «АЗ» и «Севилья». В Испании у него не получилось заиграть, его карьера постепенно пошла на спад.

Он пытался ее реанимировать в «Аяксе», «Фейнорде», «Кадисе», но на прежний уровень так и не вернулся. Летом 2023 года как свободный агент Идрисси перебрался в мексиканскую «Пачуку».