ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симона ХалепХалеп попалась на допинге, Крейчикова выиграла сразу два турнира, а Корнеева дебютировала в топ-200
  • 14:42
    • Сперцян: Галицкий оценивает меня в 15 млн евро
  • 14:09
    • Сперцян: Мечтал играть за сборную России, но меня там никто не ждал
    Все новости спорта

    «Тюмень» вдесятером ушла от поражения в матче с «Родиной»

    «Тюмень» — «Родина»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Родина Тюмень
    В матче 10-го тура Первой лиги «Тюмень» принимала «Родину». Встреча завершилась вничью 2:2.

    «Тюмень» сыграла вничью с «Родиной»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тюмень» сыграла вничью с «Родиной»

    В первом тайме команды голов не забили. После перерыва в составе гостей отличились Иван Тимошенко и Максим Турищев. У «Тюмени» голы забил Руслан Байтуков и Евгений Болотов.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Тюмень» доигрывала встречу вдесятером из-за удаления Евгения Татаринова. Футболист получил красную карточку на 47-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Тюмень — Родина 2:2
    Гол: 1:0 Der-Arguchintsev S. (05')

    «Родина» набрала 14 очков и поднялась на 10-е место в таблице Первой лиги. «Тюмень» (15) идет на 8-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Боруссия» порадуют зрителей результативной игрой
  • «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Новое столичное дерби «Спартак» проведет успешнее
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Обыграет ли «Милан» «Ньюкасл»?
  • «Милан» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лацио — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Антверпен
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бенчич — Таунсенд
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры