«Тюмень» — «Родина»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 10-го тура Первой лигипринимала. Встреча завершилась вничью 2:2.

В первом тайме команды голов не забили. После перерыва в составе гостей отличились Иван Тимошенко и Максим Турищев. У «Тюмени» голы забил Руслан Байтуков и Евгений Болотов.

Календарь и таблица ФНЛ

«Тюмень» доигрывала встречу вдесятером из-за удаления Евгения Татаринова. Футболист получил красную карточку на 47-й минуте.

Футбол. Россия. ФНЛ Тюмень — Родина 2:2 Гол: 1:0 Der-Arguchintsev S. (05')

«Родина» набрала 14 очков и поднялась на 10-е место в таблице Первой лиги. «Тюмень» (15) идет на 8-й строчке.