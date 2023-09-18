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    «Барселона» может купить игрока «Ньюкасла» на замену Левандовскому

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    «Барселона» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.

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    По информации Fichajes, в каталонском клубе считают, что шведский футболист может стать идеальной заменой для Роберта Левандовского на позиции центрфорварда.

    Transfermarkt оценивает стоимость Исака в 70 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии четыре матча и забил два гола.

    Исак перешел в «Ньюкасл» летом 2022 года из испанского «Реал Сосьедада» за 70 миллионов евро.

    Левандовский в пяти матчах чемпионата Испании забил три гола и сделал три результативные передачи.

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