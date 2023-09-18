«Барселона» может купить игрока «Ньюкасла» на замену Левандовскому

рассматривает возможность приобретения нападающего «Ньюкасла»

По информации Fichajes, в каталонском клубе считают, что шведский футболист может стать идеальной заменой для Роберта Левандовского на позиции центрфорварда.

Transfermarkt оценивает стоимость Исака в 70 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии четыре матча и забил два гола.

Исак перешел в «Ньюкасл» летом 2022 года из испанского «Реал Сосьедада» за 70 миллионов евро.

Левандовский в пяти матчах чемпионата Испании забил три гола и сделал три результативные передачи.

Напомним, сообщалось, что «Барселона» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джейдоном Санчо.