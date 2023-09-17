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    «Локомотив» на своем поле проиграл «Оренбургу»

    «Локомотив» — «Оренбург»: счет матча 0:2, обзор голов

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    8-й тур РПЛ продолжил матч в Москве. «Локомотив» принимал «Оренбург».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Железнодорожники потерпели поражение на своем поле со счетом 0:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Оренбурга» на 85-й минуте отличился Иван Башич. В роли ассистента выступил Эмирджан Гюрлюк. Точку в матче в компенсированное время поставил Дмитрий Воробьев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Оренбург 0:2
    Голы: 0:1 Иван Башич (85'), 0:2 Дмитрий Воробьёв (90+4') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Сергей Пиняев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Артём Дзюба Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Михаил Сиваков, Ренато Гойкович, Максим Сидоров, Лукас Вера, Матиас Перес, Иван Башич, Химми Марин, Obukhov V., Брайан Мансилья Предупреждения: Ренато Гойкович (88'), Дмитрий Воробьёв (90+5')

    «Оренбург» набрал 8 очков и поднялся на 12-е место в таблице РПЛ. «Локомотив» (12) идет на 8-й позиции.

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