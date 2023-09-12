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    Сборная России ушла от поражения в товарищеском матче с Катаром

    Катар — Россия: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Катара
    В товарищеском матче сборные Катара и России сыграли вничью 1:1.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Открыли счет в поединке хозяева усилиями Ахмеда Алаа на 70-й минуте встречи. Россияне смогли ответить точным ударом Александра Солдатенкова на последней минуте.

    Товарищеский матч
    Катар — Россия — 1:1 (0:0, 1:1)
    Голы: 1:0 — 70 Алаа, 1:1 — 90 СолдатенковКатар: Баршам (Аль-Шеб, 46), Ро-Ро (Аль-Рави, 60), Хухи, Сальман (Сухаиль, 59), Ахмед, Будиаф (Марафи, 88), Фатахи, Абдулвахаб (Хатем, 46), Yusuf Abdurisag (Аль-Хайдос, 59), Али (Алаа, 46), Афиф (Шехата, 90)Россия: Сафонов (Лантратов, 69), Волков (Хлусевич, 46), Джикия (Солдатенков, 69), Литвинов (Комличенко, 90), Макарчук (Скопинцев, 46), Зиньковский (Обляков, 46), Головин (Юшин, 90), Миранчук (Мухин, 69), Баринов (Глушенков, 75), Фомин (Глебов, 75), Чалов (Соболев, 46; Карпукас, 90)Предупреждение: Фомин (70)

    Для России это третий товарищеский матч во время паузы на игры сборных. Ранее команда дважды сыграла с олимпийской командой Египта (1:1 и 1:2).

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