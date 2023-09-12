Катар — Россия: счет матча 1:1, обзор голов

В товарищеском матче сборные Катара и России сыграли вничью 1:1.

Открыли счет в поединке хозяева усилиями Ахмеда Алаа на 70-й минуте встречи. Россияне смогли ответить точным ударом Александра Солдатенкова на последней минуте.

Товарищеский матч Катар — Россия — 1:1 (0:0, 1:1) Голы: 1:0 — 70 Алаа, 1:1 — 90 СолдатенковКатар: Баршам (Аль-Шеб, 46), Ро-Ро (Аль-Рави, 60), Хухи, Сальман (Сухаиль, 59), Ахмед, Будиаф (Марафи, 88), Фатахи, Абдулвахаб (Хатем, 46), Yusuf Abdurisag (Аль-Хайдос, 59), Али (Алаа, 46), Афиф (Шехата, 90)Россия: Сафонов (Лантратов, 69), Волков (Хлусевич, 46), Джикия (Солдатенков, 69), Литвинов (Комличенко, 90), Макарчук (Скопинцев, 46), Зиньковский (Обляков, 46), Головин (Юшин, 90), Миранчук (Мухин, 69), Баринов (Глушенков, 75), Фомин (Глебов, 75), Чалов (Соболев, 46; Карпукас, 90)Предупреждение: Фомин (70)

Для России это третий товарищеский матч во время паузы на игры сборных. Ранее команда дважды сыграла с олимпийской командой Египта (1:1 и 1:2).