Гайч может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Нападающийможет перейти в один из клубов чемпионата Турции. Об этом сообщает Ajansspor.

Стало известно, что «Сивасспор» и «Кайсериспор» заинтересованы в подписании Гайча. Вторые уже сделали предложение о трансфере форварда.

Гайч пополнил состав армейцев в 2020-м году. В прошлом сезоне форвард провел только 8 матчей за ЦСКА в РПЛ и забил один гол. В сезоне 2023/2024 Гайч принял участие в 4-х поединках, сделав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось о том, что «Балтика» договорилась с московским ЦСКА об аренде хорватского полузащитника Кристияна Бистровича.