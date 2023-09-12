Гайч может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Адольфо Гайч Фото: globallookpress.com
Стало известно, что «Сивасспор» и «Кайсериспор» заинтересованы в подписании Гайча. Вторые уже сделали предложение о трансфере форварда.
Гайч пополнил состав армейцев в 2020-м году. В прошлом сезоне форвард провел только 8 матчей за ЦСКА в РПЛ и забил один гол. В сезоне 2023/2024 Гайч принял участие в 4-х поединках, сделав одну результативную передачу.
Ранее сообщалось о том, что «Балтика» договорилась с московским ЦСКА об аренде хорватского полузащитника Кристияна Бистровича.