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    Махачкалинское «Динамо» вырвало победу у «Ленинградца» в матче Первой лиги

    «Ленинградец» — «Динамо» Махачкала: счет матча 1:2, обзор голов

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    Махачкалинское «Динамо» одержало гостевую победу над «Ленинградцем» (2:1) в рамках 9-го тура Первой лиги.

    «Динамо» Махачкала
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    «Динамо» Махачкала

    Первый гол забили хозяева уже на 5-й минуте. Защитник «Динамо» Максим Храмцов оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    На 26-й минуте полузащитник «Динамо» Никита Глушков сумел сравнять счет — 1:1.

    Уже на 89-й минуте встречи гости смогли вырвать победу в этом матче. Победный гол на счету Эгаш Касинтура.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Ленинградец — Динамо-Махачкала 1:2
    Голы: 1:0 Максим Храмцов (5'), 1:1 Никита Глушков (26'), 1:2 Касинтура (89') Ленинградец: Smirnov E., Bachinski M., Beljaev M., Gorulev V., Kaptilov V., Kazakov R., Андрей Хитяев, Кирилл Колесниченко, Markin M., Владислав Микушин, Nikolaev S. Динамо-Махачкала: Volk D., Самину Абдуллахи, Alibekov M., Касинтура, Никита Глушков, Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Serderov S., Нардин Мулахусейнович, Yusupov Z. Предупреждения: Markin M. (61'), Самину Абдуллахи (80')

    После этого матча «Динамо» занимает 4-е место в таблице Первой лиги (15 очков). «Ленинградец» — на 14-й позиции (10).

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