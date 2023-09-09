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    16-летний Ямал о голе за Испанию: Отправил мяч туда, куда мне подсказало тело

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    Нападающий сборной Испании Ламин Ямал высказался о своем забитом голе в матче отбора Евро-2024 с Грузией (7:1).

    Ламин Ямал
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    Ламин Ямал

    «Я чувствовал себя вполне комфортно с самого начала. Я вышел на поле в конце первого тайма и играл до конца. Чувствовал себя комфортно и был доволен всем.

    Нико (Уильямс) всё это сделал. Он вывел меня один на один с голкипером, и я просто отправил мяч туда, куда мне подсказали тело и душа. Вот и всё!» — приводит слова Ямала официальный сайт УЕФА.

    Напомним, что Ямал стал самым молодым игроком в истории сборной Испании, а также самым молодым автором гола за «красную фурию».

    После этого матча Испания занимает 2-е место в своей группе отбора на Евро-2024 (6 очков).

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