16-летний Ямал о голе за Испанию: Отправил мяч туда, куда мне подсказало тело

Ламин Ямал Фото: uefa.com
«Я чувствовал себя вполне комфортно с самого начала. Я вышел на поле в конце первого тайма и играл до конца. Чувствовал себя комфортно и был доволен всем.
Нико (Уильямс) всё это сделал. Он вывел меня один на один с голкипером, и я просто отправил мяч туда, куда мне подсказали тело и душа. Вот и всё!» — приводит слова Ямала официальный сайт УЕФА.
Напомним, что Ямал стал самым молодым игроком в истории сборной Испании, а также самым молодым автором гола за «красную фурию».
После этого матча Испания занимает 2-е место в своей группе отбора на Евро-2024 (6 очков).