«Факел» объявил о назначении Ташуева на пост главного тренера

стал новым главным тренером сообщает пресс-служба воронежского клуба.

На этом посту 64-летний специалист заменил Вадима Евсеев, который был уволен в начале недели после серии неудачных результатов.

Детали контракта с Ташуевым не уточняются.

Предыдущим местом работы Ташуева был «Ахмат», откуда его уволили после четырех туров в текущем чемпионате России. В прошлом сезоне грозненская команда под его руководством заняла пятое место.

«Факел» находится на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче воронежский клуб встретится на выезде с «Уралом». Игра состоится 17 сентября, начало — в 14:00 мск.