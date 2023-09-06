ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Семен Кошелев забил победный гол «Металлурга»«Металлург» наказал ЦСКА за ошибки в обороне, а Федотов вновь на скамейке запасных
  • 12:00
    • «Аталанта» планирует включить Миранчука в заявку на Лигу Европы
    Все новости спорта

    Билялетдинов раскритиковал «Факел» после увольнения Евсеева

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Факел РПЛ Футбол России
    Известный тренер Ринат Билялетдинов признался, что его удивило увольнение Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

    Ринат Билялетдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ринат Билялетдинов

    «Сказать честно, не ожидал этого заявления от "Факела", Вадим же совсем недавно спас команду от вылета в прошлом сезоне. Настроения были позитивные, все радовались.

    Не знаю, что могло стать истинной причиной для увольнения, может быть, что-то было сказано на эмоциях. Вадим — человек достаточно решительный и за словом в карман не полезет. Всегда может ответить правду-матку. Но гадать бы мне не хотелось.

  • Стало известно, кто может возглавить «Факел» после увольнения Евсеева
  • Читайте по теме

    • Для меня лично решение о расставании крайне торопливое. Евсеев далеко не новичок в тренерском ремесле, у него за плечами богатый жизненный опыт.

    Я бы сказал, что в России вообще достаточно странное отношение к тренерам, по крайней мере на мой взгляд. Когда все получается, все восхищаются, дескать, ура, тренер молодец. А как наступает естественный спад, то отношение сразу же меняется. А без спада и поражений и побед не бывает», — приводит слова Билялетдинова RT.

    «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Рублева с разгромным счетом?
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Ак Барс» справится с «Сочи», но без лишней агрессии
  • «Ак Барс» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Локомотив» настраивается на первую победу в сезоне
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сербия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Нидерланды — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры