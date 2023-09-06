Билялетдинов раскритиковал «Факел» после увольнения Евсеева

Известный тренерпризнался, что его удивило увольнениес поста главного тренера

«Сказать честно, не ожидал этого заявления от "Факела", Вадим же совсем недавно спас команду от вылета в прошлом сезоне. Настроения были позитивные, все радовались.

Не знаю, что могло стать истинной причиной для увольнения, может быть, что-то было сказано на эмоциях. Вадим — человек достаточно решительный и за словом в карман не полезет. Всегда может ответить правду-матку. Но гадать бы мне не хотелось.

Для меня лично решение о расставании крайне торопливое. Евсеев далеко не новичок в тренерском ремесле, у него за плечами богатый жизненный опыт.

Я бы сказал, что в России вообще достаточно странное отношение к тренерам, по крайней мере на мой взгляд. Когда все получается, все восхищаются, дескать, ура, тренер молодец. А как наступает естественный спад, то отношение сразу же меняется. А без спада и поражений и побед не бывает», — приводит слова Билялетдинова RT.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.